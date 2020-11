Neonato morto nel naufragio in Libia, trasferito a Lampedusa

Adesso si trova a Lampedusa il corpicino di Joseph, il neonato di 6 mesi originario della Guinea morto nel naufragio verificatosi ieri a nord della Libia. La salma si trova nell'obitorio dell'isola.

Durante la notte, un mezzo aereo della Guardia costiera ha effettuato un’evacuazione medica urgente per due

donne, una delle quali in gravidanza, e per il neonato già morto. I tre si trovavano a bordo della nave della Ong Open Arms e sono stati portati a Lampedusa.

Altri tre migranti del gruppo di naufraghi salvati dalla stessa Ong che avevano urgente bisogno di ricovero, dopo uno scalo tecnico dell’aereo che ha dovuto effettuare rifornimento di carburante, sono stati trasferiti a Malta.

© Riproduzione riservata