Agrigento, carabinieri ed esercito per le strade della movida

"Occorre adeguarsi all’ultimo Dpcm. Tutti devono indossare la mascherina, sia nei luoghi aperti che chiusi. Gli esercenti devono rispettare gli orari di chiusura previsti e non si deve girare di notte, se non per motivi validi e comprovati, motivi di salute, lavoro o stato di necessità. Non si può uscire, inoltre, dalla città di residenza, si può raggiungere il domicilio, ma le uscite sono raccomandante solo per necessità". Queste la parole del capitano dei carabinieri, Marco La Rovere, comandante della compagnia di Agrigento. Ieri sera, i carabinieri – assieme all’Esercito – sono tornati in campo per provare a fare rispettare le prescrizioni anti-Covid.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE