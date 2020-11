Record di contagi in provincia di Agrigento, chiuse altre scuole

Il bollettino del ministero della Salute, ieri, per Agrigento e provincia, segnava ben 134 nuovi positivi: un record. Quello dell’Asp di Agrigento, che faceva riferimento a martedì, ne conteggiava 92 su 277 tamponi effettuati. Con un totale di 1.018 positivi, nell’Agrigentino, è stato sfondato il tetto dei mille contagi.

Dei nuovi positivi, 91 sono stati posti in quarantena (sono 534 in totale le persone che sono in isolamento domiciliare) e uno è stato – seguendo i dati forniti dall’Asp - ricoverato in ospedale. I guariti della giornata di ieri sono stati invece 18 e in totale, fino ad ora, sono 377 coloro che si sono lasciati l’incubo dietro le spalle.

Anche ieri è stato dunque, nel tentativo di informare i propri concittadini, un «valzer» di numeri da parte dei sindaci. Cinque positivi a Ribera, 2 a Campobello di Licata, 2 a Ravanusa, 1 a Grotte, 7 a Palma di Montechiaro, 1 a Licata, 4 a San Giovanni Gemini. Ma a preoccupare, ancora una volta, sono state le scuole. I sindaci di Canicattì, Naro, Casteltermini e Camastra hanno infatti disposto la chiusura di alcuni edifici.

