Coronavirus, due nuovi positivi a Canicattì: chiuso l'asilo "La Carrubba"

Due nuovi positivi al coronavirus a Canicattì. Due persone della scuola per l'infanzia "La Carrubba" per cui è stata disposta la chiusura dal 4 al 6 novembre.

Lo rende noto il Comune che riferisce di aver ricevuto "una nota a firma della dirigente dell’I.C. M.Rapisardi, professoressa Caterina Amato, con la quale informa che due persone della Scuola per l’Infanzia 'La Carrubbà sono positive al test rapido COVID 19. In via prudenziale e in applicazione del protocollo COVID il sindaco Ettore Di Ventura, con O.S. 114/2020, ha disposto la chiusura del plesso e la sospensione delle attività didattiche e scolastiche dal 4 al 6 novembre p.v., periodo in cui si procederà alla sanificazione dei locali scolastici".

