Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: si sfiora quota mille all'hotspot

Notte di sbarchi a Lampedusa. Salgono a 460 i migranti arrivati sull'isola da poco prima della mezzanotte. Ci sono stati infatti altri due sbarchi, che si aggiungono ai sette delle ultime ore.

Un barcone di 10 metri, con a bordo 91 tunisini, è stato rintracciato a circa 2 miglia a Sud dall’isola. I migranti sono stati trasbordati sulla motovedetta della Capitaneria di porto e il natante è stato lasciato alla deriva. Mentre erano in corso queste operazioni, a Cala Pisana approdavano 82 subsahariani che sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma con un gommone di 10 metri.

I due gruppi, dopo un primo controllo della temperatura corporea, verranno portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove si sfiorano ormai le mille presenze.

Intanto Alarm Phone in un Tweet denuncia che cinque imbarcazioni, con circa 360 migranti a bordo, sono in difficoltà vicino Lampedusa. Una barca ha 80 persone a bordo, un'altra 87 e un'altra ancora 65. In altri due natanti ci sono, rispettivamente, 67 e 65 persone alla deriva o che hanno perso l'orientamento. "Guardia Costiera soccorrete ora", l'appello lanciato dall'associazione.

Il flusso di migranti non si arresta sull'isola. Solamente due giorni fa, in poche ore, sono arrivati in 400 a bordo di 7 barchini, di cui due sono riusciti ad arrivare direttamente sulla costa. Altri cinque, compreso l’ultimo che ha a bordo circa 70 migranti, sono stati invece intercettati nelle acque antistanti Lampedusa.

