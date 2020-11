Discarica di rifiuti a Siculiana, la Procura contro il dissequestro

«I vizi di forma non sono essenziali». La procura della Repubblica di Agrigento, coordinata da Luigi Patronaggio, ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del tribunale del Riesame con la quale è stato annullato il decreto di sequestro del gip di Agrigento che aveva apposto i sigilli ad uno dei principali siti siciliani per il conferimento dei rifiuti: la discarica sub comprensoriale di contrada Matarano a Siculiana, impianto di proprietà del gruppo Catanzaro srl.

L'articolo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE