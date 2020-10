Coronavirus, marittimo positivo: traghetto fermo a Porto Empedocle

Un marittimo è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La motonave Cossyra è al momento ferma a Porto Empedocle e salterà per qualche giorno il collegamento con Lampedusa e Linosa in attesa dei tamponi a tutto l'equipaggio e alla sanificazione del traghetto.

I test, si apprende, verranno già effettuati già domani. Il traghetto potrà tornare operativo solo dopo la sanificazione. Viaggia, invece, regolarmente l’altro traghetto che collega Porto Empedocle con le Pelagie, il "Sansovino".

© Riproduzione riservata