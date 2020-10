Coronavirus, ingresso in ordine alfabetico al cimitero di Menfi

Misure di contenimento anche al cimitero di Menfi. In occasione della Commemorazione dei defunti l'ingresso sarà permesso in ordine alfabetico per evitare assembramenti e limitare la diffusione del coronavirus.

"La Prefettura di Agrigento ci ha invitato a valutare l'opportunità di estendere l’apertura giornaliera o prevedere la chiusura nella giornata del 2 novembre in relazione alla capacità organizzativa dei servizi di vigilanza - spiega il sindaco Marilena Mauceri -, ed ho firmato un’ordinanza con cui abbiamo previsto un accesso contingentato nel numero massimo di 200 visitatori e con una permanenza all’interno di 45 minuti. Abbiamo inoltre previsto un ingresso secondo l’iniziale del cognome dei visitatori, dalla lettera A alla lettera L il giorno 1 novembre e dalla lettera M alla lettera Z il 2 novembre".

Nell’ordinanza anche l’obbligo di indossare la mascherina sia all’interno che all’esterno del cimitero e di esibire all’ingresso un documento di riconoscimento in corso di validità.

