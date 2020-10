Agrigento, giovane ristoratore accerchiato da 4 extracomunitari in via Atenea

Accerchiato e rapinato in via Atenea, ad Agrigento. Vittima un trentenne agrigentino che aveva appena finito di lavorare

in uno dei locali della movida e si stava dirigendo verso la stradina dove aveva parcheggiato l'auto. L'uomo è stato accerchiato da 4 extracomunitari che gli hanno puntato un coltello ed è stato così costretto a cedere il suo portafogli.

Arraffato quello che volevano, i migranti sono scappati a gambe levate, senza –a quanto pare – lasciare tracce o indizi alle loro

spalle.

