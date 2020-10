Canicattì, due alunni positivi: il sindaco chiude una scuola

Studenti positivi al Covid-19 anche a Canicattì. Per questo, con un'ordinanza, il sindaco Ettore Di Ventura ha chiuso il plesso De Amicis di via De Gasperi dell’istituto comprensivo Giovanni Verga dopo il rilevamento di due casi tra gli alunni.

Sono stati la dirigente scolastica Maria Ausilia Corsello e l’Asp di Agrigento a segnalare i due casi al sindaco. Il plesso frequentato da bambini della scuola di infanzia e primaria dovrebbe restare chiuso per sanificazione sino al 2 novembre. I bambini sono in osservazione e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

