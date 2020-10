Si reca in ospedale e poi di lui si perdono le tracce, anziano scompare a Sciacca

Carabinieri e Polizia sono dalla scorsa notte alla ricerca di un anziano di Sciacca di cui non si hanno più notizie da quasi 24 ore. L’uomo, Andrea Craparo, 80 anni, a bordo della sua automobile si sarebbe recato in ospedale per cause imprecisate e da quel momento di lui si sono perse le tracce.

La vettura è stata trovata parcheggiata nei pressi dello stesso presidio sanitario. Dagli accertamenti è emerso che l'anziano avrebbe anche tentato di introdursi nella struttura, ma l'ingresso gli sarebbe stato impedito perchè non indossava la mascherina. In queste ore si sta attivando anche la macchina organizzativa della Protezione civile comunale per proseguire le ricerche, concentrate al momento nei dintorni dell’ospedale di Sciacca.

