Raffica di arrivi a Lampedusa: in poche ore sbarcati 728 migranti, hotspot sovraffollato

Raffica di sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati in circa 30 ore 728 migranti, la maggior parte dei quali tunisini. A soccorrerli sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Una delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente a molo Madonnina. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto da giorni dopo i trasferimenti. La struttura di prima accoglienza - che era vuota da giorni - è di nuovo sovraffollata.

L’imbarco dei migranti sulla nave quarantena Snav Adriatico, che già da ieri era in rada a Lampedusa, è già iniziato. Man mano che vanno arrivando gli esiti dei tamponi rinofaringei i migranti, a gruppi vengono

trasferiti dall’hotspot di contrada Imbriacola a Cala Pisana dove si procede all’imbarco. Al momento sono 200 circa le persone che è stato preventivato salgano sulla Snav Adriatico, ma la speranza - in base agli esiti dei tamponi - è che, in giornata, si possa arrivare all’imbarco di circa 300 persone.

Con gli ultimi 433 arrivi nella notte si tratta di un record per la prima decade del mese, con i dati che hanno già superato tutti gli arrivi dello stesso mese del 2018. Se con l'inizio dell'autunno si era registrato un calo, le condizioni metereologiche hanno permesso negli ultimi giorni arrivi, in maggioranza di persone di origine tunisina.

© Riproduzione riservata