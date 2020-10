Operazione Kerkent, Massimino chiede la revoca del 41 bis

"Gli elementi contenuti nel provvedimento di applicazione non hanno i requisiti di attualità e gravità necessari per giustificare il mantenimento del 41 bis e per l’effetto si chiede la revoca".

La difesa del boss Massimino, finito in carcere nell'ambito dell'Operazione Kerkent, chiede l'annullamento del decreto che aveva disposto, nei confronti del cinquantaduenne capomafia, il regime del carcere duro.

L'articolo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE