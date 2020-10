Naufragio di Lampedusa, la preghiera interreligiosa per ricordare i 368 morti

Alla Porta d’Europa di Lampedusa una preghiera interreligiosa per ricordare i 368 morti della strage di migranti del 3 ottobre 2013 e tutte le vittime delle tragedie del mare. Un dramma consumatosi a un passo dalla salvezza, a mezzo miglio dall’isola.

Diverse decine di persone stamane si sono recate davanti al monumento che si affaccia al Mediterraneo e ricorda la naturale vocazione di Lampedusa a essere frontiera tra Africa ed Europa, ma anche istanza pressante, perchè di questa vocazione si faccia carico l’intera Unione europea.

Tutti con in mano mazzi di fiori da lanciare nel Mare Nostrum per non dimenticare, anche in questa Giornata nazionale della memoria e dell’accoglienza che si chiede diventi europea, quei morti e le ragioni di un impegno.

