Migranti in fuga dal Centro di Siculiana, rintracciati in 5

Sono 5 i migranti fuggiti dal centro d’accoglienza Villa Sikania, di Siculiana, che sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. Uno di loro è finito in ospedale per una sospetta frattura al piede. Le ricerche dei fuggitivi - sono circa 20 e non una quarantina, secondo quanto rende noto la Prefettura di Agrigento - sono andate avanti praticamente per l’intera notte.

La struttura di Villa Sikania, posta all’ingresso di Siculiana, praticamente a pochi passi dalla strada statale 115, è vigilata da un presidio di 44 uomini della forze dell’ordine e militari dell’Esercito. Già ieri sera sono stati inviati ulteriori rinforzi e delle ricerche si sono occupati anche le forze dell’ordine territoriali.

