Coronavirus, tre casi positivi all'ambulatorio di Lampedusa: tamponi al personale

Due ambulanzieri e un tecnico di laboratorio in servizio al Poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid-19. Dopo aver avuto la conferma della loro positività, sono scattate le procedure previste dal protocollo, sono stati eseguiti i tamponi al resto del personale medico e sanitario che lavora nella struttura e nessun altro di loro è risultato positivo. Lo ha reso noto, su Facebook, il sindaco Totò Martello.

"Lo sapevamo, lo sappiamo - ha aggiunto il primo cittadino nel post - la pandemia Coronavirus è tuttora in corso e il rischio di contagio è costante. Non bisogna lasciarsi condizionare dal panico o dalle polemiche, bisogna invece seguire con scrupolo le indicazioni che già conosciamo, ad iniziare dal rispetto della distanza interpersonale, l’utilizzo della mascherina e il frequente lavaggio delle mani. Si invita inoltre la cittadinanza a limitare il ricorso ai servizi del Poliambulatorio alle situazioni di reale necessità ed urgenza, e dunque di non recarsi nella struttura per motivi che non richiedano l’intervento di personale medico o sanitario".

