Urina in strada in Agrigento, pagherà 3 mila euro di multa

Ancora multe ad Agrigento per tutti coloro che non indossano la mascherina nelle zone della movida. Stavolta è scattata anche una denuncia per un agrigentino trovato ad urinare per strada, in un vicolo appartato.

La segnalazione alla Procura della Repubblica è stata fatta per atti contrari alla pubblica decenza e la multa è stata di oltre 3 mila euro. A suo carico è stato applicato anche il daspo urbano.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE