Coronavirus: sale a 32 il numero dei positivi a Sciacca, c'è un secondo caso a Burgio

Un sessantenne componente di un nucleo familiare con persone positive al Covid 19 è il contagiato numero 32 a Sciacca, il centro agrigentino con il più alto numero di positivi al coronavirus.

L’uomo era già in isolamento domiciliare. Il dato rischia di aumentare in virtù dell’alto numero di tamponi che vengono effettuati in questi giorni.

Nella vicina Burgio, si registra un secondo caso di soggetto positivo al Covid. Lo ha comunicato il sindaco, Franco Matinella.

