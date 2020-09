Coronavirus, a Sciacca il numero dei positivi sale a quota 31

Nel giorno in cui il sindaco con un’ordinanza rende ancora più restrittivi i provvedimenti per contrastare la diffusione del coronavirus, a Sciacca il numero dei casi positivi sale a quota 31. Nel pomeriggio il test del tampone eseguito su un uomo di 72 anni ha dato esito positivo.

L'uomo era arrivato in ospedale in gravi condizioni per varie patologie ed è stato posto in isolamento nel reparto di rianimazione dell’ospedale "Giovanni Paolo II" in attesa del tampone, che poi ha dato esito positivo. Ora sono due i pazienti, entrambi di Sciacca, ricoverati nella struttura ospedaliera locale che non ha un reparto di malattie infettive.

Nel primo caso, viste le gravi condizioni, non è stato possibile effettuare il trasferimento all’ospedale di S.Elia di Caltanissetta, struttura anticovid punto di riferimento per la provincia di Agrigento.

