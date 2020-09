Si frattura un dito mentre è al lavoro, all’aeroporto di Lampedusa. Accompagnato da un familiare, viene portato (utilizzando il traghetto di linea) all’ospedale di Agrigento dove sottoposto al tampone risulta essere positivo al Coronavirus.

Il giovane è stato trasferito, per stare in isolamento obbligatorio, in una struttura di Palermo. Dell’esito del test sono stati già informati i familiari del giovane e l’aeroporto di Lampedusa.

