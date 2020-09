Strade impraticabili per il maltempo, appello alla prudenza nell'Agrigentino

L'ondata di maltempo che ha interessato la zona orientale della provincia di Agrigento ha nuovamente reso problematica la situazione in alcune strade interne. Tra queste ci sono le provinciali 10 Campobello-Fiume Salso e 6 Licata-Ravanusa, in alcuni tratti praticamente non transitabili.

Fango e detriti le rendono infatti inaccessibili. Ieri mattina c'è stato l'intervento dei mezzi del Libero Consorzio sia sul tracciato che sulle cunette invase dal fango. Il Settore Infrastrutture Stradali intanto ha invitato tutti gli automobilisti a osservare la massima attenzione su tutta la rete viaria provinciale.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE