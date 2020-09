Pandemia, ospedali di Agrigento più attrezzati grazie alle donazioni

La pandemia non ha fatto dormire sonni tranquilli agli agrigentini che in questi mesi si sono mobilitati mettendo mano al portafogli. Ammonta infatti a quasi 460 mila euro il valore della dotazione strumentale donata ai presidi ospedalieri dell'Asp di Agrigento.

Per il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, donati dalla locale associazione Orazio Capurro, sono arrivati: un bilirubinometro per Pediatria; un ecografo per Anestesia e Rianimazione; 4 monitor sempre per Anestesia e Rianimazione; 5 ventilatori polmonari sempre per lo stesso reparto e uno per Anestesia e Rianimazione del San Giovanni di Dio di Agrigento.

