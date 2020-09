Vandali in azione a Punta Bianca, marna danneggiata con vernice spray

Ancora atti vandalici nell'Agrigentino. E se la principale "vittima" è solitamente la Scala dei Turchi, questa volta è stata la marna di Punta Bianca ad entrare nel mirino dei vandali.

La roccia bianca di una delle località più suggestive della costa di Agrigento è stata imbrattata con della vernice spray. Disegni e scritte sono state lasciate sul costone senza alcun rispetto per il luogo tutelato paesaggisticamente e con un vincolo di immodificabilità dal 2001.

Mareamico ha presentato ai Carabinieri una denuncia per danneggiamento e ha inoltrato un esposto alla Regione, alla Soprintendenza, alla Capitaneria, al sindaco e alla Procura di Agrigento.

"La caratteristica marna bianca di un tratto di costa tra i più suggestivi della Sicilia imbrattata da qualche imbecille. Non si riesce a comprendere il senso di un simile gesto - commenta il sindaco Lillo Firetto -. Ci costituiremo parte civile contro il responsabile o i responsabili del danno e auspichiamo che siano puniti in modo esemplare affinchè a nessun altro venga in mente di reiterare un simile gesto. Punta Bianca offre uno dei paesaggi costieri più belli al mondo. Per questa ragione deve essere tutelata istituendo la riserva naturale per preservarne bellezza ed ecosistema".

