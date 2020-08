Scala dei Turchi ancora violata, turisti denunciati

Ancora controlli alla Scala dei Turchi di Realmonte dove, nel periodo estivo si è registrato un elevato afflusso di bagnanti e turisti. Nonostante la presenza delle barriere di interdizione, dei cartelli monitori ed i totem informativi, i turisti continuano a violare i divieti.

L’attività di controllo ha visto l’impiego dei carabinieri di Realmonte e della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, che hanno accertato la presenza di numerosi turisti provenienti da varie località, i quali sono stati identificati e denunciati per violazione dei sigilli, trasgressione punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla vista dei militari, i turisti presenti si sono allontanati velocemente, via mare e via terra.

Scala dei Turchi è interdetta dal 27 febbraio, a seguito del decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dalla procura per il concreto pericolo per i turisti e per i bagnanti, in considerazione dei numerosi crolli che hanno interessato l’area negli ultimi mesi.

