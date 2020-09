Coronavirus, un nuovo caso positivo a Ribera

Un nuovo caso di contagio da coronavirus a Ribera, nell’Agrigentino, dove già da alcuni giorni si trova in isolamento domiciliare un nucleo familiare di tre persone composto da padre, madre e figlio, una delle quali è stata poi trasferita nel reparto Covid dell’ospedale Civico di Palermo.

Il tampone oggi ha dato esito positivo per una donna asintomatica, posta immediatamente in isolamento. È stata l’Asp di Agrigento a notificare il contagio al sindaco di Ribera, Carmelo Pace. L’Asp è già al lavoro per identificare e monitorare gli eventuali precedenti contatti avuti dalla donna.

