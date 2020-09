Bimba conferma davanti al giudice: "Papà mi ha toccata"

Ha raccontato, attraverso la madre, ciò che ha subito nei mesi scorsi dal padre. L'ipotesi è che il papà, un trentenne, l'abbia "toccata": la bimba ieri mattina, in aula, ha sostanzialmente confermato la circostanza senza aggiungere particolari in grado di far comprendere se si è trattato o meno di una violenza.

La questione sarà approfondita meglio nelle prossime settimane anche con lo svolgimento di una perizia psichiatrica sulla stessa presunta vittima. Il medico Cristina Camilleri, come prevede la procedura per casi di questo tipo, dovrà valutarne la sua attendibilità.

L'articolo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

