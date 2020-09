Nuovi contagi di coronavirus nell'Agrigentino, i sindaci: "Non abbassare la guardia"

No ad allarmismi o caccia alle streghe. Non è tempo però di abbassare la guardia perché il virus è ancora fra noi, non c’è cura, né vaccino per sconfiggerlo.

I sindaci di Canicattì, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Naro, Ribera e Sciacca – ieri – ripetevano tutti, grosso modo, lo stesso appello. Tredici i casi di Coronavirus registrati nel giro di pochissime ore. E tutti o quasi risultavano essere casi di importazione: i contagiati sono, per la maggior parte, persone rientrate da vacanze o trasferte all’estero: a Malta, in Romania e in Spagna.

