Lampedusa: oltre 800 migranti sulla nave "Rhapsody", in 500 resteranno sull'isola

È iniziato il trasferimento dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave quarantena Rhapsody. La nave quarantena "Rhapsody" permetterà il trasferimento di oltre 800 migranti dall'hotspot di Lampedusa. Dopo il trasbordo, fra hotspot e Casa della fratellanza, a Lampedusa resteranno circa 500 migranti.

Vi saliranno 804 persone non contagiate e circa 20 positive al Coronavirus. La Rhapsody è stata assegnata a Porto Empedocle e quindi dopo il trasbordo si trasferirà in rada nella città marinara dell'Agrigentino.

La nave è in rada perché le forti raffiche di vento ne impediscono l'ingresso in porto. Pertanto, per permettere l'imbarco, si sta utilizzando un peschereccio come "piattaforma".

Per tamponare l'esigenza trasferimenti, visto che l'hotspot è sovraffollato, s'è trovata una soluzione alternativa all'attracco della nave. Dopo ripetute prove con le motovedette, per un problema di differenza di altezza è stata esclusa la possibilità di procedere al trasferimento con i mezzi della Guardia costiera.

Grazie al contributo del sindaco Totò Martello e dei pescatori è stato individuato il peschereccio più alto della flotta di Lampedusa che ha notevolmente ridotto la differenza d'altezza con la "Rhapsody".

Tra ieri sera, prima del tramonto, e stamattina all'alba sono state fatte più prove di affiancamento fra la nave quarantena, il peschereccio e le vedette della Guardia costiera. Prove che sono andate bene, tant'è che il trasbordo è già iniziato. Con le motovedette si sta effettuando la spola fra il porto e il peschereccio che viene utilizzato come 'piattaforma' per il passaggio sulla nave quarantena Rhapsody.

