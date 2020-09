Migranti, la nave quarantena "Rhapsody" fa rotta verso Lampedusa

La nave quarantena «Rhapsody», dopo aver imbarcato il personale sanitario e i volontari della Croce Rossa, è già partita da Palermo per Lampedusa dove dovrebbe giungere nel pomeriggio.

Le due navi quarantena che serviranno inizialmente a svuotare l’hotspot e la Casa della fratellanza di Lampedusa , dove complessivamente ci sono 1.300 migranti, sono in movimento. La «Snav Adriatico» è arrivata, ieri sera, dal porto di Napoli, a Palermo e, al momento, è sottoposta a ispezioni tecniche dalla Capitaneria di porto.

La nave Allegra resta invece ferma in rada a Palermo, dove ha caricato i migranti della Sea Watch4, ma anche quelli giunti a Porto Empedocle (Agrigento) con il pattugliatore Dattilo.

Le altre due navi quarantena, noleggiate dal Governo per far effettuare la sorveglianza sanitaria ai migranti che sbarcano sulle coste italiane, sono invece, attualmente, in rada in altri porti siciliani. La «Aurelia» si trova davanti al porto di Trapani e la «Azzurra» al largo di Augusta, nel Siracusano.

