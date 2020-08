Record di migranti a Lampedusa, ripartono i trasferimenti ma il sindaco tuona: "Chiudo tutto"

"Chiudiamo tutto e vediamo se il governo nazionale esce da questo silenzio". Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, lo ha detto nel giorno in cui sull'isola si è registrata la cifra record di 1.526 migranti, 370 dei quali arrivati su un solo barcone, come non succedeva da mesi.

Il primo cittadino rimprovera a Roma di sbagliare i tempi: "Non serve a niente - dice - mandare le navi-quarantena quando l'hotspot è stracolmo e l'emergenza è già in atto. Va fatto un lavoro preventivo per salvaguardare, innanzitutto, la sicurezza della popolazione che è stanca e preoccupata".

Martello lamenta il disinteresse verso le esigenze degli isolani, denuncia da mesi che bisogna liberare il porto dai barchini dei migranti che non lasciano spazio ai pescherecci. "Sembrano ovvietà, ma nessuno si muove".

Ieri sera, intanto, due incrociatori della guardia di finanza sono approdati nel porto di Lampedusa per cominciare i trasferimenti dall'isola.

Il primo gruppo di 130 profughi è partito in nottata, altri 220 saranno trasferiti oggi. Le operazioni sono in corso alla banchina commerciale del porto.

