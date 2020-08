Migranti, riprende la rimozione dei barchini a Lampedusa

Entro la prossima settimana riprenderà l’attività di rimozione delle barche, usate dai migranti per le loro traversate, dal molo Favaloro di Lampedusa (Ag). Se ne occuperà la ditta incaricata dall’agenzia delle Dogane. Lo rende noto la Prefettura di Agrigento che garantisce costante «monitoraggio del fenomeno e dell’hotspot, in stretta sinergia con il sindaco, le forze dell’ordine e l’Esercito che ha ulteriormente rafforzato il presidio di vigilanza». Nella struttura d’accoglienza ci sono più di 1.050 persone e solo domani - causa anche del fatto che il traghetto di linea oggi ha viaggiato con 10 ore circa di ritardo - potrà essere fatto il primo trasferimento: 55 che verranno, una volta arrivati a Porto Empedocle, portati in Abruzzo.

