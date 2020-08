Ancora rubinetti asciutti ad Agrigento e in otto comuni

Non arriva ancora una goccia d'acqua nei serbatoi di nove comuni agrigentini. Girgenti Acque ha infatti reso noto che il guasto all’acquedotto Fanaco riscontrato lungo la condotta non è stato ancora riparato e pertanto, è stata interrotta la fornitura idrica nei comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Casteltermini.

Risulta minore la fornitura idrica ad Agrigento (zona San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia); Aragona; Comitini; Porto Empedocle (zone Bellavista e Caliato) e Favara dove ci sono le utenze del Voltano. Questo significa che non sarà possibile, nemmeno per la giornata di oggi, assicurare le scorte idriche ai comuni in questione.

