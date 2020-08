Truffa all’Inps, concluse le indagini per i 57 inquisiti a Palma di Montechiaro

«Stipulavano falsi contratti di locazione di terreni agricoli, ma simulavano anche - negli anni 2013 e 2014 - l’assunzione di centinaia di lavoratori, inducendo in errore l’Inps sulla sussistenza delle condizioni per erogare le indennità assistenziali richieste e procurando un ingiusto profitto ai lavoratori fittiziamente assunti. L’istituto previdenziale, negli anni 2014 e 2015, ha versato complessivamente oltre 400 mila euro, con pari danno per l’ente pubblico». È con queste accuse - l’ipotesi di reato contestata dalla Procura della Repubblica di Agrigento è, nello specifico, truffa aggravata in concorso - che ben 57 persone, la maggior parte delle quali di Palma di Montechiaro, è finita sotto inchiesta.

Ieri, il pubblico ministero di Agrigento, Elenia Manno, ha fatto notificare – dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro - l’avviso di conclusione delle indagini, atto propedeutico al rinvio a giudizio, ai complessivi 57 indagati.

