Rifiuti e soste selvagge, fioccano le multe a Sciacca

Da un lato l’abbandono di rifiuti con una cinquantina di verbali che stanno per essere inviati dopo i dieci già notificati e dall’altro un centinaio di multe per il parcheggio in sosta vietata durante il fine settimana di Ferragosto. La Polizia municipale di Sciacca, con un organico ridotto all’osso, è messa a dura prova in questi giorni a Sciacca.

Le multe per l’abbandono di rifiuti già notificate sono una decina e riguardano la contrada Santa Maria, una zona che collega la città di Sciacca alla strada provinciale per Caltabellotta. E, infatti, tra i destinatari delle multe ci sarebbero anche residenti a Caltabellotta.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE