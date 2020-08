Lampedusa, si stacca il portellone del traghetto: odissea finita per 200 passeggeri

Odissea finita per i circa 200 passeggeri della nave "Sansovino" Lampedusa-Porto Empedocle. Le ultime persone rimaste sull'isola di Linosa, dove erano state fatte scendere a causa del guasto al portellone di poppa dell’imbarcazione della Caronte&Tourist, sono riuscite a tornare soltanto alle 4 del mattino al porto di Porto Empedocle per mezzo di un aliscafo, dopo un nuovo stop per le condizioni meteorologiche che hanno causato un altro ritardo.

Gli altri passeggeri e i circa 80 migranti erano invece tornati in direzione Agrigento con una nuova nave del gruppo "Traghetti delle isole", che ha permesso di imbarcare anche i mezzi. (ITALPRESS).

