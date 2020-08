Incidente stradale a Canicattì, scontro fra auto: muore un agricoltore nisseno

Un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia, in provincia di Caltanissetta, è morto in un incidente stradale in contrada Giacchetto, a Canicattì, nell'Agrigentino. All’alba, lungo la statale 123, si sono scontrate l’Autobianchi 112 della vittima con una Renault Clio di un quarantacinquenne.

Entrambi gli automobilisti sono rimasti incastrati nell’abitacolo delle autovetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Fantauzzi è morto prima di giungere, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sono intervenuti i carabinieri.

