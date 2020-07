Emergenza anche a Porto Empedocle: 520 migranti ammassati, in 100 fuggono

Non solo Lampedusa è nel pieno dell'emergenza. Gli sbarchi stanno mandando in tilt anche Porto Empedocle. Ed ecco che in massa i migranti sono fuggiti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c'erano 520 migranti.

Dovrebbero essere un centinaio i migranti che sono riusciti a scappare. I carabinieri ne hanno acciuffati, al momento, alcuni. Militari dell'Arma, polizia e Guardia di finanza stanno rastrellando tutto il territorio circostante. Le ricerche si stanno indirizzando anche lungo le strade che portano ad Agrigento.

In 520 erano ammassati, in condizioni disumane, nella tensostruttura della Protezione civile attigua alla banchina portuale.

Il sindaco grillino Ida Carmina ha denunciato il caso dopo che i trasferimenti verso altre strutture della penisola hanno subito uno stop, perchè la Prefettura di Agrigento fatica a trovare posti disponibili dove i migranti possano effettuare la sorveglianza sanitaria. Erano in 190 le persone che avrebbero dovuto lasciare la tensostruttura già prima dell'arrivo, da Lampedusa, dei pattugliatori della Guardia di finanza e della Capitaneria con a bordo 320 persone in totale.

La tensostruttura ha soltanto delle porte d'accesso, non ha finestre e con le altissime temperature i migranti ospiti - che però possono uscire nell'area esterna recintata - stanno soffrendo.

"Deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla commissione europea - ha detto Carmina - Perché far arrivare qua le navi militari? Potevano portarli da qualche altra parte. Questa è una struttura d'accoglienza momentanea e può contenere 100 persone circa. Porto Empedocle è Covid-free da tempo - ha aggiunto - ma siamo quotidianamente agli onori delle cronache per il fenomeno immigrazione e questo crea un problema di immagine e perdite dal punto di vista turistico".

