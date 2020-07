Agrigento, chiude l'isola ecologica: file di automobilisti in attesa

Disagi ad Agrigento per la chiusura dell'isola ecologica. Da ieri infatti, davanti al cancello ormai chiuso di via Ugo La Malfa, si sono incolonnate diverse auto in attesa di scaricare i propri ingombranti.

Una chiusura inaspettata per i cittadini, dopo il sequestro della discarica di contrada Materana a Siculiana. Proprio negli impianti della Catanzaro Costruzioni vengono conferiti gli ingombranti agrigentini. Poco prima di mezzogiorno poi l'annuncio ufficiale da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune di Agrigento: l'isola di via Ugo La Malfa è temporaneamente chiusa.

