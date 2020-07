Salviamo la foce del fiume Akragas, in 500 firmano la petizione

«Salviamo la foce del fiume Akragas». L’appello al sindaco Lillo Firetto arriva dal comitato «Maddalusa - Luogo del Cuore» che stamattina alle 11 sarà in municipio per consegnare al protocollo del Comune di Agrigento l’elenco delle 500 firme raccolte per la petizione.

In questa occasione due dei promotori dell’iniziativa e portavoce del comitato: Adriana Iacono e Alessandro Tedesco, incontreranno il sindaco Lillo Firetto e l’assessore all’Ambiente Nello Hamel, entrambi in pieno accordo con l’iniziativa che propone di limitare l’accesso alla foce del fiume solo ai pedoni e alle biciclette, evitandone l’accesso con i mezzi moto

