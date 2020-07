Picarella nel consiglio nazionale di Confcommercio: "Traguardo importante per Agrigento"

"L'elezione di Francesco Picarella nel consiglio nazionale di Confcommercio rappresenta un risultato importante per la provincia di Agrigento e premia la capacità e la professionalità dimostrata". Lo dichiara il deputato regionale l’On. Carmelo Pullara, Presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti all'Ars.

"Rivolgo le mie congratulazioni a Francesco Picarella eletto giorni fa nel consiglio nazionale di Confcommercio. Si tratta di un risultato importante che premia la capacità e la professionalità dimostrata dal Presidente Picarella nel gestire l'emergenza Coronavirus,ma anche il riconoscimento di una gestione corretta trasparente in ambito territoriale della Confcommercio Agrigento. Rinnovo le mie congratulazioni al Presidente Picarella - conclude Pullara - certo che saprà rappresentare al meglio aziende del territorio."

Un’elezione che premia la capacità e la professionalità dimostrata dal presidente Picarella e da tutta la dirigenza nel gestire l’emergenza coronavirus che ha colpito e messo a dura prova l’economia dei nostri territori, nella vicinanza ai colleghi che hanno perso tutto ed a quelli che hanno saputo ripartire.

“Sono felice – ha detto Picarella in rientro dalla capitale dove si è tenuto il congresso – per la conferma alla presidenza nazionale di Carlo Sangalli, ed orgoglioso per la mia elezione nel consiglio nazionale, perchè è sicuramente un risultato personale importante ma anche il riconoscimento di una gestione corretta, trasparente e rappresentativa in ambito territoriale della Confcommercio Agrigento che ha dimostrato di essere negli ultimi anni serio interlocutore per trovare soluzioni alle tante problematiche del nostro territorio, soprattutto in questa delicata fase del postcovid”.

