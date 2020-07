Porto Empedocle, gira in macchina con due coltelli da 16 centimetri: denunciato

Durante un servizio di controlli nel weekend, i carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno denunciato un venticinquenne agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, perché in macchina teneva due coltelli a serramanico con una lama da ben 16 cm.

I militari, durante il loro servizio alla "Marina", hanno notato un atteggiamento stranamente nervoso da parte di un venticinquenne agrigentino. Insospettiti, hanno proceduto con una perquisizione sia della macchina che dell'uomo alla guida.

Dal vano portaoggetti dell'auto sono saltati fuori ben due coltelli a serramanico con una lama da 16 centimetri, per i quali il giovane non ha saputo fornire una spiegazione. Da quanto emerso, i carabinieri hanno denunciato il venticinquenne per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

