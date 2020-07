Aiutò migranti in difficoltà, Ong dona 10mila euro ad un armatore di Sciacca

Aiutò migranti in difficoltà a bordo di un gommone alla deriva, la Ong «Mediterranea saving humans» dona 10 mila euro al motopeschereccio «Accursio Giarratano» di Sciacca, in provincia di Agrigento, come atto di riconoscenza nei confronti dell’equipaggio.

Lo scorso anno, l'Accursio Giarratano prestò soccorso ad una cinquantina di migranti in difficoltà che si trovavano a bordo di un gommone alla deriva in acque internazionali tra Malta e Lampedusa.

Gaspare Giarratano e il figlio Carlo, rispettivamente armatore e capitano della nave, hanno deciso di devolvere a loro volta la donazione, distribuendo i 10 mila euro ricevuti dalla Ong ad 8 associazioni di Sciacca, impegnate nel volontariato. Tra i beneficiari, anche una scuola.

«Avere assistito quegli esseri umani rientrava tra le prerogative di ogni marinaio che si rispetti», dice Carlo

Giarratano. Dal giorno del salvataggio di quei migranti la famiglia Giarratano ha ricevuto numerosi riconoscimenti pubblici, tra i quali, dal sindaco Leoluca Orlando, la cittadinanza onoraria del comune di Palermo.

