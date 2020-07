Ribera, alla guida con un tasso alcolemico elevato: 8 patenti ritirate

Sono otto le patenti ritirate durante lo scorso week end da parte dei carabinieri della Tenenza di Ribera impegnati nei controlli alla movida. I militari hanno controllato un centinaio di macchine e di moto sulle strade di accesso alla località balneare di Seccagrande, con l’utilizzo costante dell’etilometro: 8 le patenti ritirate a giovani conducenti indisciplinati.

Per 4 di questi, il tasso alcolemico è risultato addirittura superiore ad 1 grammo per litro e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Sciacca. Per questi ultimi scatterà anche la sanzione accessoria della sospensione della patente fino ad un anno.

Nel corso dei controlli sono state elevate anche numerose sanzioni per veicoli sprovvisti di assicurazione o con revisione scaduta.

