Ospedali, ripristinati i piani operativi pre-Covid ad Agrigento

Ripartono le attività assistenziali ospedaliere e territoriali. A varare i piani operativi, capaci di far ripartire i servizi in sicurezza, è stata l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si torna dunque, dopo l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, alla normalità. Anche per quanto riguarda l’assistenza medica.

Nel corso di una riunione tecnica, la direzione strategica aziendale, recependo i protocolli redatti dalle direzioni sanitarie dei presìdi ospedalieri aziendali, ha adottato i «piani per il superamento delle restrizioni derivate dalla pandemia», strumenti essenziali che, in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’assessorato regionale alla Salute, descrivono le azioni e le procedure per un progressivo ritorno alla normalità.

