"Scafisti e contrabbandieri", chieste 4 condanne per 2 agrigentini e una coppia di tunisini

Quattro condanne per 31 anni di carcere complessivi: sono le richieste del pm al processo, in corso davanti alla Corte di assise di Trapani, scaturito dall’operazione Barbanera, che ipotizza una tratta di clandestini dalla Tunisia e un giro di contrabbando.

Gli imputati di questo stralcio sono quattro. Si tratta di Filippo Solina, di Lampedusa, 51 anni, l’agrigentino Salvatore Spalma, 30 anni, Fadhel Moncer, 38 anni, tunisino e Nabil Zouaoui, 56 anni, suo connazionale. Per Moncer, principale imputato, che ha ispirato il nome dell’inchiesta, sono stati chiesti 15 anni di reclusione; 9 anni per Zouaoui; 3 anni e 6 mesi per Solina e 4 anni per Spalma.

