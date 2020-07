Agrigento, riapriranno la galleria Spinasanta e il ponte Milena: progetto approvato

Continuano i lavori per il miglioramento della viabilità nell'Agrigentino. Da settembre riaprirà la galleria Spinasanta. Ad annunciarlo è il Cartello sociale: «dopo l'apertura del ponte Petrusa restituiamo ai cittadini la galleria Spinasanta ed il ponte Milena, per il quale si è concluso l’iter di approvazione del progetto, mentre il bando per l’aggiudicazione dei lavori sarà pubblicata a settembre».

Archiviata la riapertura del ponte Petrusa, oggi in prefettura si è svolta una riunione operativa con il prefetto Maria Rita Cocciufa, il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, i dirigenti di Anas, alcuni sindaci della provincia di Agrigento e i rappresentanti del cartello sociale: Don Mario Sorce, Salvatore Pezzino, Alfonso Buscemi, Gero Acquisto e Emmanuele Piranio.

«È stato fatto il punto della situazione sui cantieri aperti sul territorio e i collegamenti viari principali che hanno subito i maggiori ritardi - dicono i rappresentanti del cartello sociale -. L’impegno di Anas si concretizza nell’aumento delle risorse a disposizione del territorio, che passeranno dagli 8 milioni di euro del 2019 a 17 milioni del 2020, per arrivare a 25 milioni nel 2021».

Parlando delle opportunità che offre il decreto semplificazione per velocizzare le procedure, il vice ministro ha chiesto ai rappresentanti del territorio di valutare assieme al Governo l’opportunità di rescindere il contratto con il general contractor della 189.

