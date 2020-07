Sea Watch, 50 alla deriva a 24 miglia da Lampedusa

«57 persone in pericolo a largo della Libia. Ieri, Alarm Phone è stato allertato da una barca in pericolo partita dalla Libia. La connessione era scadente. Non abbiamo potuto ottenere tutte le informazioni necessarie né verificare la posizione. Le autorità sono informate».

E’ quanto si legge in un tweet e poco fa Sea Watch Italy conferma: «Il nostro #Moonbird ha appena avvistato l’imbarcazione alla deriva con a bordo circa 50/60 persone. Si trova a 24 miglia da Lampedusa in zona SAR maltese. Abbiamo informato le autorità di Malta e Italia. Devono essere soccorsi subito!».

