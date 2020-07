Nuovi sbarchi di migranti: in 107 arrivano a Lampedusa, 60 verso Pozzallo

Continua l'ondata di sbarchi a Lampedusa. Prima un barcone con 68 migranti a bordo e poi un secondo con 39. Sono complessivamente 107 i migranti arrivati oggi sull'Isola nei mari di Agrigento.

La Guardia costiera poi, ha agganciato, in acque italiane, una terza imbarcazione con a bordo 60 persone e sta facendo rotta verso Pozzallo (Ragusa). A Lampedusa, durante la notte, erano invece arrivati altri 30 tunisini che erano andati ad aggiungersi ai 600 presenti nell’hotspot che ha, con un unico padiglione a disposizione, 95 posti disponibili.

Intanto proseguono i trasferimenti dei migranti da Lampedusa. Circa 250 ospiti dell’hotspot sono partiti questa mattina con il traghetto di linea «Sansovino» e arriveranno in serata a Porto Empedocle. Sempre in serata altri 80 migranti verranno imbarcati sul secondo traghetto di linea, il Cossydra, che arriverà domani mattina a Porto Empedocle. E’ previsto, invece, per domattina presto - visto che le condizioni del mare sono in peggioramento - il trasferimento di altri 70 migranti a bordo di due motovedette. In nottata, dopo i due trasferimenti a bordo dei traghetti, nell’hotspot dell’isola resteranno poco meno di 200 migranti a fronte di una capienza massima di 95 persone.

