Rissa a San Leone, due denunciati: indagini per identificare altri responsabili

Notte "movimentata" a San Leone dove due persone sono state denunciate per rissa. Alcune segnalazioni arrivate al 112 hanno permesso agli agenti di giungere immediatamente sul posto, ovvero all'altezza dell'ex eliporto. Qui è stata constatata la presenza di un gruppo di giovani in stato di agitazione.

Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno notato due feriti. I due sono stati portati dall'ambulanza all'ospedale di Agrigento. Qui, dopo essere stati medicati, hanno ricevuto una prognosi di dieci giorni per alcune contusioni e lievi ferite. Dopo alcuni accertamenti è emerso che la rissa era scaturita proprio dai due che, per questo motivo, sono stati denunciati per rissa.

I carabinieri in queste ore stanno effettuando indagini serrate allo scopo di identificare eventuali altri partecipanti alla lite.

