Scappato dal centro di accoglienza di Siculiana colpisce un poliziotto, arrestato

Aveva provato a fuggire dal centro d’accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana per poi colpire un poliziotto. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il tunisino che insieme ad altri connazionali, ha tentato l’altra sera di scappare dalla struttura ed ha colpito, facendolo cadere per terra, il poliziotto che ha provato a fermarlo.

L’agente era in servizio d’ordine pubblico davanti al centro d’accoglienza ed ha riportato lievi traumi e ferite giudicati guaribili, dai medici dell’ospedale di Agrigento, in 6 giorni. Il tunisino era riuscito a scappare, ma le ricerche della polizia hanno consentito di rintracciarlo nelle campagne circostanti.

A bloccarlo sono stati gli agenti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle e quelli del reparto Mobile di Firenze, reparto aggregato alla Questura di Agrigento per i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. L’uomo su disposizione della Procura di Agrigento è stato portato al carcere «Pasquale Di Lorenzo».

